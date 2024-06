Remco Evenepoel is tevreden met top 10-plaats: "Gevoel was beter dan in de Dauphiné"

Remco Evenepoel heeft zijn entree in de Tour de France zonder kleerscheuren afgesloten. In Rimini sprintte hij naar de 8e plaats. "Ik ben de hele dag goed doorgekomen", reageerde hij tevreden.

"Het was superwarm", reageerde Remco Evenepoel terwijl hij losreed op zijn tijdritfiets, "maar daar kan ik wel goed tegen. Ik heb dus niet echt afgezien door de hitte."

"Op het einde werd het door de bewolking wel zwoel en vochtig, maar over het algemeen ben ik de dag goed doorgekomen."

"Het was wel lastig, want weer in competitie komen was niet simpel. Maar het gevoel was alleszins beter dan in de Dauphiné."

"Mijn ploeg heeft me ook perfect geholpen tot waar het moest. Gianni (Moscon) en Casper (Pedersen) hebben me de hele dag begeleid tot wanneer het bergop ging. Voor Yves (Lampaert) was het vandaag misschien wat te lastig."

"Ik zat goed gepositioneerd en dan spaar je krachten. In de sprint heb ik meegedaan om een goeie positie te krijgen voor onze volgwagen morgen. Die hebben we te pakken. Mooi, meteen in de top 10."

"Morgen wordt het hectischer", blikte Evenepoel nog kort vooruit. "Daarom is het goed dat ik al eens heb meegedaan in de sprint. Zo kon ik het al aanvoelen."