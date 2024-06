De kogel is door de kerk: Marseille stelt Roberto De Zerbi voor als nieuwe hoofdcoach

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht, maar zaterdagavond heeft Olympique Marseille ook officieel de komst van coach Roberto De Zerbi bekendgemaakt. De 45-jarige Italiaan zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen in Zuid-Frankrijk. Hij volgt bij l'OM de Fransman Jean-Louis Gasset op.

Marseille kende een roerig seizoen in Frankrijk en kwam niet verder dan een achtste plaats in de Ligue 1. Met Marcelino, interimcoach Pancho Abardonado, Gennaro Gattuso en Gasset zaten er liefst vier hoofdtrainers op de bank.

In de Europa League verraste l'OM wel met een plaats in de halve finales, waar latere winnaar Atalanta te sterk bleek.

De Zerbi trok eind vorige maand de deur achter zich dicht bij Premier League-club Brighton. Dat zou volgens verschillende Engelse bronnen nog een afkoop som van zes miljoen euro vangen voor zijn coach.

De Italiaan maakte de voorbije twee seizoenen indruk aan de Engelse zuidkust met aanvallend voetbal en uitstekende resultaten. In het seizoen 2022-2023 loodste hij de Seagulls naar een zesde plaats, en een eerste Europees ticket. Het voorbije seizoen werd Brighton elfde.

Voor zijn avontuur bij Brighton was De Zerbi in eigen land hoofdcoach van onder meer Palermo, Benevento en Sassuolo en in Oekraïne bij topclub Shakhtar Donetsk. Zijn opvolger bij Brighton is de Duitser Fabian Hürzeler, die St. Pauli naar promotie naar de Bundesliga leidde.