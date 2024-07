In kwalificatiegroep van Belgen bloeide Oostenrijk als schaduwfavoriet: de succestheorie van professor Rangnick

di 2 juli 2024 13:55

Tussen hoge bomen bloeien soms de mooiste verhalen. Oostenrijk heeft zich op dit EK getorpedeerd tot schaduwfavoriet naast alle toplanden. Het won de groep met Frankrijk en Nederland en staat vandaag voor een belangrijke test van zijn nieuwe filosofie. Eentje die Duitse professor Ralf Rangnick zorgvuldig uittekende in de schaduw van de Rode Duivels.

"Deze vent is niet eens een coach. Hoe kan je dan aan het roer staan van Manchester United?"

Een immens geagiteerde Cristiano Ronaldo vuurt in november 2022 met scherp naar alles en iedereen in een interview met Piers Morgan. Ook zijn voormalige interim-coach bij Man. U - die in het verleden niet enkel als trainer, maar ook geregeld als sportief directeur aan de slag was bij verschillende clubs - krijgt stevige verwijten naar het hoofd. Een serieuze tik voor de compleet misbegrepen Ralf Rangnick, maar zijn exit in Engeland vormt wel het zaadje voor een onverwacht succesverhaal. Want na de malaise in de Premier League volgt al snel een nieuwe uitdaging: een vervallen Oostenrijks 2pk'tje ombouwen tot een racekar die de absolute wereldtop kan bedreigen.

Furieuze leider

Midden 2022, op het moment dat Rangnick aan zijn Oostenrijks avontuur begint, is de miserie er compleet. De nationale ploeg is er niet bij op het WK in Qatar, stadions lopen amper vol voor de wedstrijden van "Das Team" en het voetbal is niet om aan te zien. Maar de redding is nabij. Enter "de voetbalprofessor". Ralf Rangnick installeert met zijn gegenpressing meteen een duidelijke filosofie. Eentje die hij zelf ooit zorgvuldig ontwierp aan de tekentafel. En vooral een stijl die met grote appetijt gesmaakt wordt door zijn spelersgroep.

"Je merkt meteen hoe professioneel, helder en gestructureerd zijn ideeën zijn", strooit middenvelder Christoph Baumgartner na amper enkele trainingen al met lof. "Iedereen in de groep kan voelen dat er iets positiefs zit aan te komen."

Ik heb nog nooit een trainer zo boos gezien als Rangnick toen. Max Wöber

Een gevoel dat onderstreept wordt door een gelijkspel tegen de klasbakken van Frankrijk in de tweede partij onder leiding van de Duitser.

Nadien is ook kapitein David Alaba duidelijk: "Dit toont gewoon dat we het beu waren om de voorbije jaren altijd hetzelfde soort voetbal te brengen." Alleen: de professor is zelf helemaal niet te spreken over die partij tegen Frankrijk. "Ik heb nog nooit een trainer zo boos gezien als Rangnick toen", herinnert Max Wöber zich bij de NOS. "Hij zei dat we alleen op de goede weg hadden gezeten als we de 1-0 over de streep hadden getrokken. Dat moment heeft iets veranderd bij ons. We zijn gaan beseffen dat het niet genoeg is dat je laat zien dat je kán winnen, maar dat je dan ook móét winnen."

De Oostenrijkers gaven in het slot een 1-0-voorsprong weg tegen Frankrijk.

Een over-mijn-lijkmentaliteit is geboren bij de Oostenrijkers. Daarmee kneedt de bondscoach in de schaduw van onze Rode Duivels een te duchten team. Want tijdens de kwalificaties voor dit EK zijn in Groep F alle ogen gericht op België. Maar al snel zou het team van Rangnick uit onze schaduw treden. Voor eigen volk blijven de Rode Duivels steken op 1-1 tegen Oostenrijk. Een punt waar de Belgen eigenlijk nog tevreden mee mogen zijn. In Wenen wint België wel, maar moet het na de wedstrijd bekomen van een verschroeiend slothalfuur. Oostenrijk sleept er na een 0-3-achterstand nog bijna een punt uit de brand.

Godfather

Prestaties die allerminst als een verrassing komen voor de professor. De kiem van dit succesverhaal werd namelijk al ruim 10 jaar daarvoor gelegd. Als sportief directeur van de RB-groep kan Rangnick de lijnen uitzetten bij Leipzig en Salzburg. Hij installeert er Godfather-gewijs een innovatieve stijl. Zijn gegenpressing moet een nieuw en attractief soort voetbal teweegbrengen, ook bij de jeugdploegen. Want een muur opwerpen en afwachten? Dat doet de Duitser pijn aan de ogen. Snelle en verticale aanvalsgolven en onmiddellijke druk bij balverlies zijn waar hij heil in ziet. Tegenstanders opjagen en hoog op het veld in de fout dwingen, zijn de sleutelingrediënten.

De uitvinder van dit soort voetbal komt hier samen met een groep die ermee is opgegroeid. Max Wöber

De successen volgen meteen en de gegenpressing verspreidt zich als een lopend vuurtje doorheen heel Oostenrijk.

Zo wordt zijn geliefkoosde filosofie aan alle jeugdspelers met de paplepel ingegeven. "Zijn spel zit in ons DNA", vertelt Max Wöber een decennium later, tijdens dit EK. "En dat weet Rangnick: we zitten op één lijn." "Het klikte meteen met ons. Logisch ook: de uitvinder van dit soort voetbal komt hier samen met een groep die ermee is opgegroeid."

Een jonge(re) Rangnick introduceerde zijn gegenpressing bij RB Salzburg.

Njet aan Bayern München

De verwezenlijkingen van Rangnick bij de bescheiden Oostenrijkse nationale ploeg blijven niet onder de radar. In het voorjaar van 2024 trekt FC Bayern München aan zijn mouw. Maar Rangnick voelt dat zijn klus bij Oostenrijk nog niet af is.