Nefast voor Champions League-campagne? Bayern-speler Jamal Musiala mist (wellicht) rest van seizoen door spierblessure

De lijst met geblesseerde spelers bij het Bayern München van Vincent Kompany is nog wat langer geworden. Het zal nu ook Jamal Musiala wekenlang moeten missen. Gisteren viel de Duitser uit in het competitieduel tegen Augsburg, vandaag kwam de diagnose: een spierscheur. Hoe lang Musiala precies buiten strijd zal zijn, is niet geweten, maar het is wel een streep door de rekening met oog op de Champions League.