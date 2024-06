Arensman blijft langer aan boord bij Ineos Grenadiers: "Makkelijke beslissing"

De 24-jarige Thymen Arensman is sinds 2023 aan de slag bij de mannen van Brailsford na zijn overstap van het voormalige Team DSM. In 2023 en 2024 eindigde hij twee keer zesde in het algemeen klassement van de Giro.

"Het was voor mij een heel gemakkelijke beslissing. Ik ben al twee jaar Grenadier en ben heel blij dat ik me hier heb gevestigd. Ik heb geweldige mensen om mij heen die mijn lichaam begrijpen en mij helpen het beste uit mezelf te halen", aldus de Nederlander.

Ook de teamleiding is blij met de verlenging van Arensman.



"Thymen is een heel getalenteerde jonge renner die al een sleutelrol heeft gespeeld in twee grote rondes voor de ploeg. Hij heeft zich de afgelopen twee seizoenen ontwikkeld en veel geleerd en ik weet dat hij een grote rol zal blijven spelen in het toekomstige succes van de ploeg", vertelt Performance Director Scott Drawer.