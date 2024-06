Tadej Pogacar liep covidbesmetting op voor de Tour: "Maar ik ben goed hersteld"

Hoe groot kan je status als topfavoriet zijn? Vrijwel iedereen lijkt Tadej Pogacar nog voor de eerste kilometer al in te vullen als eindwinnaar van deze Tour de France. Maar de Sloveen verraste op zijn persbabbel met het nieuws over een coronabesmetting. "Het is allemaal snel in orde gekomen."

Dat hoogtekamp werd onderbroken door het overlijden van zijn grootvader. "Ik ben naar mijn familie in Slovenië gegaan. Dat was belangrijk voor mij."

Die quote kwam uit een geschreven persbericht geregisseerd door zijn team UAE Team Emirates . Zou Pogacar in de Florentijnse perszaal dezelfde boodschap durven te herhalen?

Gisteren opende Tadej Pogacar al de verbale oorlog met zijn collega's door in een interview te stellen dat "hij zich nog nooit zo goed had gevoeld".

De persbabbel van de topfavoriet had dus een surprise in petto. Voor de rest liet hij zich niet verleiden tot boude uitspraken.

"Het is na de Giro allemaal snel gegaan en ik ben blij dat ik hier weer sta. We zullen in de eerste dagen wel zien wie in vorm is."

"Ik verwacht dat iedereen in orde is en ik ben niet de enige renner naar wie gekeken zal worden. Dit deelnemersveld is heel sterk."

Pogacar won al de Giro. "Eén grote ronde winnen is al moeilijk. Ik moest alles geven om de Ronde van Italië te winnen. Het wordt dus een grote uitdaging, maar ik ben er klaar voor."

Jonas Vingegaard lijkt weer zijn grootste concurrent. "Ik waardeer onze rivaliteit. Het is goed om te zien dat hij hier is."

"Hij is klaar, anders zou hij hier niet starten. Hopelijk wordt het weer een mooi spektakelstuk."