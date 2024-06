De Bruyne zit legende op de hielen en Onana is een monster: 5 straffe Duivels-statistieken na 2 groepsmatchen

Cijfers liegen niet. Statistiekenbureau Opta komt in aanloop naar de laatste groepsmatch van onze Duivels met enkele (hoopgevende) lijstjes. Zo veegt Youri Tielemans zijn ploegmakkers in amper 88 minuten van de tabellen en is er slechts 1 vedette die sinds 1980 meer kansen creëerde op EK's dan Kevin De Bruyne. Wij lijsten de 5 strafste cijfers op.