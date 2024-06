Thiam valt naast podium? Databedrijf voorspelt Belgische medaillekansen 30 dagen voor de Spelen

Nog exact 30 dagen aftellen tot de Olympische Spelen in Parijs. Wat mogen we daar verwachten van de Belgen? Het gerenommeerde databureau Gracenote voorspelt 11 Belgische medailles, al blijkt daar nu al zeker eentje niet van te kloppen.

Statistiekenbureau Gracenote houdt de sportwereld om de zoveel tijd zoet met voorspellingen over de olympische medaillespiegel. Exact 30 dagen voor de openingsceremonie in Parijs is er een nieuwe update.

Net als voor de Spelen in Tokio voorspelt Gracenote dat de Belgen met 11 medailles naar huis gaan. In Tokio werden het er uiteindelijk 7, hoeveel kanshebbers maken nu de profetie waar?