Daniele De Rossi verlengt zijn contract bij AS Roma tot 2027

Daniele De Rossi zal ook de komende jaren AS Roma leiden. Dat is toch het doel van het Romeinse bestuur, dat het contract van zijn ex-speler, nu coach, verlengde tot 2027.

Daniele De Rossi nam in januari de taken over van José Mourinho na diens ontslag. Hij oogstte heel wat lof, omdat hij - in tegenstelling tot zijn voorganger - wel voluit voor de aanval durfde te gaan.



De Rossi slaagde er met die aanpak in om AS Roma van de 9e naar de 6e plaats te leiden, net geen ticket voor de Champions League.



Het bestuur is alvast overtuigd: De Rossi, die van 2001 tot 2019 bikkelde op het middenveld van AS Roma, mag blijven tot 2027.

Het is nog onzeker of ook Romelu Lukaku langer bij Roma kan/mag blijven. Hij wordt nog altijd gehuurd van Chelsea.



Wie er zeker niet meer zal bij zijn volgend seizoen is aanvaller Andrea Belotti. Die tekende vandaag voor promovendus Como.