Lotto-Dstny stuurt 5 debutanten naar de Tour: "We leggen geen verwachtingen op bij De Lie"

Kersvers Belgisch kampioen Arnaud De Lie mag zich opmaken voor zijn debuut in een grote ronde. De Luxemburger kan er een moeilijk voorjaar helemaal uitwissen, maar begint "zonder druk".

"Omdat het zijn eerste deelname is, leggen we hem geen verwachtingen op", zegt sportief directeur Kurt Van de Wouwer. "Hij gaat naar de Tour om te leren en ervaring op te doen. Er zijn zeker ritten en sprints waar hij zijn kans kan gaan, maar het is zonder verplichtingen."

Met Maxim Van Gils hoopt Lotto - Dstny nog een kanshebber op een ritzege in de ploeg te hebben. De winnaar van de Ruta del Sol en Eschborn-Frankfurt was vorig jaar bij zijn debuut al dicht bij een Tourzege. "We gaan vol voor een ritzege met hem, al weten we dat dat niet gemakkelijk wordt."

Naast de Lie stuurt Lotto-Dstny nog 4 debutanten naar de Tour: Jarrad Drizners, Harm Vanhoucke, Sébastien Grignard en Cedric Beullens. "Harm stond eigenlijk niet op de longlist, maar zijn goede resultaten en zijn persoonlijke wens om te gaan hebben ons overtuigd", aldus Van de Wouwer.

Om de onervaren ploeg wat leiderschap te geven gaat generaal Victor Campenaerts mee. "Hij brengt ervaring en rust in de jonge groep. En hij was vorig jaar de meest strijdvaardige renner."

Ten slotte vervolledigt Brent Van Moer de achtkoppige selectie. "Hij kan zijn eigen kans gaan. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij daartoe in staat is."