Zizou Bergs plaatst zich vlot voor hoofdtabel op Wimbledon

Volgende week begint Wimbledon. Zizou Bergs heeft zich via de voorrondes gekwalificeerd voor het grandslamtoernooi in Londen. Volgt David Goffin zijn voorbeeld?

Zizou Bergs (ATP-79) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde zette hij de Kazach Denis Jevsejev (ATP-163) vlot opzij in 3 korte sets. Bergs kon in elke set 3 keer door de opslag van de Kazach gaan.



Het is de tweede keer dat hij zich mag opmaken voor Wimbledon. In 2022 verloor hij in de eerste ronde van de Brit Jack Draper (4-6, 4-6, 6-7).