Lotte Kopecky glundert met 4e tricolore: "Niet met record bezig. Elke titel blijft mooi"

Het BK was een demonstratie van Lotte Kopecky. "Het was een heel leuk parcours, eentje waarop je je krachten kwijt kon en de concurrentie kon afmatten."



Ze had de hele koers onder controle. "Het was berekend. En het was ook fijn om na de eerste helling met een kleiner groepje weg te kunnen zijn. Dat is beter te controleren. De plaatselijke omlopen waren ideaal voor mij."



Vorig jaar won ze in de massaspurt, nu ging ze voor een solo van 33,8 km. "Als je alleen bent, ben je zeker, hé. Het was een fijne dag."



"Het was ook dorstig weer", lachte ze over de eerste echt warme dag.