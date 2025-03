Lorena Wiebes wint na eindeloze lead-out van Lotte Kopecky: "Ik vertrouw haar volledig"

Wat zag het er gemakkelijk uit. Op de hellingen én in de sprint. "Ik voelde me wel goed", lachte Lorena Wiebes.

"We reden op de Kemmel weg, maar de samenwerking was niet top. De groep kwam terug."

"Lotte Kopecky kon er haar ding doen, maar zoals verwacht wilde niemand samenwerken."

Waarna Kopecky zich op een monsterlijke lead-out stortte. "De andere ploegmaats deden het geweldig en daarna kwam Lotte, die het echt superlang volhield."

"Ik dacht: "Ik zal dan maar beginnen." Het is heel mooi. Lotte is zo opnieuw belangrijk, deze keer bijna een kilometer lang."

"Ik vertrouw haar volledig en dat zie je ook. Ze weet hoe ze dit moet doen", aldus de winnares, stiekem ook een favoriete voor volgende zondag?

"Ik wil er zo lang mogelijk meegaan en wil de ploeg er ondersteunen. Of ik op meer hoop? Neen, die verwachting is er nog niet. En Lotte is zelf ook hartstikke sterk."