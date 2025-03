Lotte Kopecky draait knop "zonder probleem" om: "Als ik niet wegrijd, is dat mijn eigen schuld"

Lotte Kopecky probeerde zich wel los te rukken op de Kemmelberg, maar dat lukte niet.

"Het was snel duidelijk dat Elisa Longo Borghini niet vol mee wilde rijden en ook Chloé Dygert bleef daar even hangen", legde Kopecky uit. "Als je niet meteen samenwerkt, weet je dat het moeilijk wordt."

Waarna Kopecky zich opofferde. Zonder morren. "Of de wederdienst van Lorena dan in de Ronde van Vlaanderen komt? Het is niet dat ik zeg dat het dan of dan moet", zuchtte de wereldkampioene lichtjes geïrriteerd. "Ik vertrouw erop dat ze me zal bijstaan."

"Zoiets gaat automatisch. Ik ben zelf blij met de zege van Lorena. Als ik niet wegrijd, dan is dat mijn eigen schuld en weet ik dat de kaart van Lorena getrokken wordt."

"Ik heb een kans gekregen en dat is niet gelukt. Ik heb er geen probleem mee om de knop dan om te draaien."

"Er komen nog veel mooie koersen en er volgen zeker nog momenten waarop dit terugkomt", aldus Kopecky, die weer een monsterlijke lead-out deed.

"Het was heel chaotisch op het einde. Ik zat niet comfortabel en probeerde gewoon het tempo zo hoog mogelijk te houden. Ik hoopte dat Lorena niet te vroeg moest aangaan. En het was meewind, hé", grinnikte ze.

Is Kopecky dan volledig klaar voor de belangrijke afspraken? "Ik voelde me op zich wel beter dan vorige week in Sanremo. Ik hoop dat ik die trend kan doortrekken en dan denk ik dat ik er klaar voor ben."