Bergs, Goffin en De Loore kennen hun lot in de kwalificaties voor Wimbledon

Al maakt Zizou Bergs nog kans op een rechtstreeks ticket voor de hoofdtabel als er daar een forfait komt.



De 25-jarige Belgische nummer 1 is nummer 77 van de wereld en 3e reekshoofd in de kwalificaties. Hij neemt het op tegen de 27-jarige Australiër Omar Jasika (ATP-210). Bergs stond 1 keer eerder op de hoofdtabel van Wimbledon, in 2022.



In de andere tabelhelft krijgt 9e reekshoofd David Goffin (ATP-109), die wel naar de top 85 klimt na zijn titel in Ilkley, ook een 27-jarige Australiër tegenover zich: Marc Polmans (ATP-212). Onze 33-jarige landgenoot kan zijn 10e Wimbledon bereiken.



Joris De Loore tot slot staat als nummer 192 van de wereld tegenover de Argentijn Camilo Ugo Carabelli (ATP-114). De 31-jarige De Loore bereikte nog nooit de hoofdtabel.



De kwalificaties voor de vrouwen zijn morgen bekend.