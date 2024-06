Er zit nog marge op Roos Vanotterdijk: "Voor het eerst sinds lang heeft ze weer kunnen genieten van haar vlinderslag"

Enkele weken voor de Olympische Spelen in Parijs heeft Roos Vanotterdijk (19) zich tot Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag gekroond. "Top hoe ze terugkeert na een moeilijke periode", reageert coach Brigitte Becue.

Op het Europees kampioenschap in Belgrado (Servië) heeft Roos Vanotterdijk niet alleen de 100 meter vlinderslag gewonnen, ze zwom ook een Belgisch record én de olympische limiet.

"Roos heeft een hele moeilijke periode achter de rug. Om nu zo terug te komen... dat is top", reageert voormalig zwemkampioene en topsportcoach Brigitte Becue.

In topvorm verkeerde Vanotterdijk nog niet. "De Olympische Spelen zijn het doel dit jaar. Zonder 100 procent naar het EK toe te leven, wilden we toch de limiet voor de 100 meter vlinderslag zwemmen. Wat heel goed gelukt is."