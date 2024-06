De wereld op z'n kop? Ronaldo komt alleen op doel, maar legt bal onbaatzuchtig af: "Hij heeft zijn vriendjes nog nodig"

Had je hem ooit al zo gezien? De eeuwige winnaar in Ronaldo is altijd op zoek naar een nieuwe (doelpunten)record, ook zeker op dit EK. Maar in de wedstrijd tegen Turkije verraste hij vriend en vijand toen hij alleen op doel kwam. In plaats van te kiezen voor eigen succes, legde hij de bal onbaatzuchtig af naar zijn maatje Bruno Fernandes. "Die dacht nochtans dat hij daar voor "schuppe zot" liep", knipoogt ook onze commentator Eddy Demarez. Bekijk de beelden.