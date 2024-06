Als zelfs Ronaldo al goals weg begint te geven: Portugal zet Turkije met de voetjes op de grond na perfecte match

Ronaldo nog steeds met een sleutelrol

Cristiano Ronaldo is geen jong veulen meer en speelt momenteel in de Saoedische competitie, maar de Portugese bondscoach Roberto Martinez behoudt het vertrouwen in zijn 39-jarige sterspeler.



"Hij is nog altijd fit genoeg om eens om de vier dagen een wedstrijd te spelen", vertelde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels vrijdag op de vooravond van de groepswedstrijd tegen Turkije.



Portugal startte het EK met een moeizame 2-1-zege tegen Tsjechië. Ronaldo werkte daar als kapitein de volle negentig minuten aan mee, maar zijn prestatie werd in de Portugese pers als "onopvallend" omschreven.



"Hij was erg gedisciplineerd, werkte hard en hij is een erg belangrijke speler voor ons, omdat hij ruimte vrijmaakt voor andere spelers," verdedigde Martinez 'CR7'.



"Hij brengt het team heel wat bij. Cristiano zit in de Portugese nationale ploeg omdat hij dat verdient. Hij heeft 51 doelpunten gemaakt in 50 wedstrijden dit seizoen en alle fysieke statistieken laten zien dat hij elke vier dagen kan spelen.