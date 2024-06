VIDEO - "Kijk eens, dit zijn jullie samen!" Piepjonge Sadiki liep ooit nog mee het veld op met het Anderlecht van Defour

Of ze elkaar al eens ontmoet hadden? "Ik denk van niet", was de reactie van Steven Defour in de studio bij Karl. Maar niets is minder waar: de jonge Noah Sadiki liep ooit mee op aan de hand van Anthony Vanden Borre voor de wedstrijd tussen Anderlecht en Galatasaray in de Champions League. Tijdens de hymne stond de huidige speler van Union naast Defour. Met een vette knipoog van de 9-jarige Sadiki er bovenop.