Eerste 0-0 op dit EK, maar Nederland en Frankrijk verzorgen wel het spektakel

Zonder doelpuntenmakers is het logisch om naar de keepers te kijken. Bart Verbruggen stak er nog ietwat bovenuit. Zijn 3 saves waren broodnodig om de 0 te houden. Ook in de opbouw speelde hij prima.

20 minuten voor het einde lijkt Nederland helemaal tegen de gang van het spel in op voorsprong te komen. Xavi Simons scoort, maar Dumfries staat buitenspel en hindert Maignan. De bal leek wel al buiten bereik te zijn voor de Franse doelman.

Kylian Mbappé kwam niet van de bank. Hij trainde nog niet volop mee bij de Fransen en was dus toch nog niet fit genoeg om te spelen. De sterspeler verscheen wel tijdens de opwarming met een neusmasker.

Statistiek

Voor Ronald Koeman is het zijn eerste gelijkspel in zijn tweede periode als bondscoach van Oranje. In de 14 vorige duels waren er 9 overwinningen en 5 nederlagen.