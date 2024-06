Roemeense bondscoach verwacht geen "geslagen" België: "Ik weet dat ze snel kunnen opveren"

"Hun moraal is misschien niet op zijn best, maar de spelers hebben een sterke mentaliteit en zijn het gewoon om te strijden voor prijzen en trofeeën. Ik weet dat ze snel weer kunnen opveren."

Tactische verrassingen wilde Iordanescu nog niet verklappen. "De Rode Duivels hebben ervaring en kwaliteit. Op elk moment kunnen ze scoren. Ze hadden goede kansen in de eerste wedstrijd, maar missen er 4 of 5."

"België staat 3e op de FIFA-ranking en heeft een kern met veel kwaliteit. We kennen hun sterktes, maar we weten ook wat onze taak is. We gaan de beste versie van onszelf moeten zijn."

Iordanescu ziet mogelijkheden voor Roemenië. "Als we zoals in de eerste wedstrijd een goede organisatie en efficiëntie tonen, dan hebben we zeker kansen."

"Als we 95 minuten gefocust blijven, ben ik zeker dat we een punt of punten kunnen pakken. België is op papier favoriet, maar zo’n situatie zijn we gewoon."

Zullen de Roemenen vooral loeren op de counter? "We proberen een evenwicht te zoeken. We kunnen aanvallen uit de opbouw, zoals tegen Oekraïne, maar ook op de counter."

"Niet vergeten dat onze verdediging beslissend was in de kwalificaties. We slikten maar 5 tegendoelpunten. We hadden de beste defensie, dus er zitten goede zaken in ons team. We hopen op een goed resultaat."