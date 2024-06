Wordt het een thriller op de slotspeeldag? Dit is de situatie in de groep van de Rode Duivels

De Rode Duivels maken nog kans om groepswinnaar te worden na de overwinning van Oekraïne tegen Slovakije. Dan pakken de Belgen maar best 6 op 6. Een zege tegen Roemenië levert alvast een razend spannende slotspeeldag op.

Wie had dat gedacht? De Rode Duivels staan laatste in hun groep op het EK voetbal.

Toch hoeven de Belgen nog niet te wanhopen, want ze hebben hun lot nog zelf in handen. Door de zege van Oekraïne is zelfs groepswinst nog mogelijk.

Als de Rode Duivels nu 6 op 6 pakken en Slovakije laat punten liggen tegen Roemenië op de slotspeeldag, zijn de Belgen nummer 1 in hun groep. Als Slovakije ook met 6 punten eindigt, eist het wel de groepswinst op dankzij de zege in het onderlinge duel.

Het resultaat legt wel wat extra druk op de match van zaterdag. Een nederlaag tegen Roemenië is uit den boze, want dan dreigt een vroegtijdige uitschakeling.

Bij winst mogen we ons dan weer opmaken voor een razend spannende slotspeeldag, want dan starten alle ploegen met 3 punten aan de eindsprint. Plek 1, maar óók 4 zijn dan nog mogelijk.

Spanning verzekerd.