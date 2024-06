Ze kosten fans, maar vooral ook de federaties véél geld: kwalijke trend van bekergooiers op EK zet zich door

Een koele bedoening op het veld, even een heet standje ernaast. De Servische fans zagen hun ploeg spartelen tegen Slovenië. Dat bracht de nodige frustraties met zich mee: in de slotminuten bekogelden enkele driftkikkers het veld met verharde bekers. Een zaakje dat ongetwijfeld door de UEFA nog een staartje krijgt.

Enkele minuten voor affluiten kookten de potjes over van enkele Servische supporters. Hun landgenoten op het veld stonden na 90 minuten voetbal 1-0 in het krijt tegen Slovenië . Een nieuwe nederlaag zou 0 op 6 en een kruis door hun EK-droom betekenen. Op het veld namen de frustraties bij de Serviërs alsmaar meer de bovenhand. Gedrag dat de supporters klakkeloos overnamen. Bij iedere doeltrap van doelman Jan Oblak regende het verharde plastieken bekers, na een tijdje lag het veld rond de kooi van de Sloveense doelman bezaaid.

Iets waar de UEFA niet mee kan lachen.



Ook in hun openingsmatch tegen Engeland misdroegen de fans van Servië zich al. Toen kreeg de Servische voetbalbond 4.500 euro boete door "verschillende objecten op het veld te gooien".



Albanië en Schotland liepen ook al tegen de lamp: zij kregen respectievelijk een boete van 12.375 euro en 5.635 euro aan hun been gelapt.



Niet alleen de voetbalbond, ook de supporters zelf zullen het in hun portefeuille voelen. Weliswaar in een andere prijsklasse.



Aan iedere beker hangt een waarborg van 3 euro vast. Zure centen die nu in rook zullen opgaan.



Of misschien wel in de broekzakken van een slimme steward zullen verdwijnen?





De woede van de Servische supporters werd uiteindelijk bekoeld met de ultieme gelijkmaker van Luka Jovic.



Al zullen ze ook nu opnieuw op de vingers getikt worden.