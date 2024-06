Olympisch kampioen Caeleb Dressel zal titel op 100 meter vrije slag niet verlengen in Parijs

Op de Spelen in Tokio zwom Caeleb Dressel individueel nog naar drie gouden medailles. Hij won er de 50 en 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag.



Maar in Parijs zal hij zijn titel op de 100 meter vrije slag niet kunnen verdedigen. Op de Amerikaanse trials kwam hij 6 honderdsten tekort voor een plaats bij de eerste twee, die recht geven op een olympisch ticket.



Dressel mag wel voor de derde keer mee naar de Olympische Spelen als lid van de aflossingsploeg. Met die aflossingsploeg behaalde hij al 2 keer goud, in Rio in 2016 en in Tokio. Ook met de 4 x 100 meter wisselslag won Dressel al twee keer goud.



Voor de 50 meter vrije slag en 100 meter vlinderslag kan de zevenvoudige olympisch kampioen zich wel nog plaatsen. Die kwalificaties staan de volgende dagen gepland.