Jayco-AlUla trekt met usual suspects Simon Yates, Michael Matthews en Dylan Groenewegen naar Tour

Het Australische Jayco-AlUla heeft donderdag zijn achttal voor de Ronde van Frankrijk bekendgemaakt. Simon Yates, vorig jaar vierde in de eindstand, mag een nieuwe gooi naar het podium doen. Dylan Groenewegen en Michael Matthews moeten proberen te scoren in de sprints.

Weinig verrassingen bij Jayco-AlUla: het Australische team trekt met grotendeels dezelfde ploeg als vorig jaar naar La Grande Boucle. Zeven van de acht renners waren er in 2023 ook bij.



Kopman in het klassement is Simon Yates. De Britse springveer werd vorig jaar vierde en mag dit jaar beter proberen te doen. Hij wordt bergop bijgestaan door Chris Harper.



Yates heeft er wel nog niet zo'n succesvol jaar opzitten. De klimmer plezierde de teamsponsor in januari door de Saudische AlUla Tour te winnen, maar worstelde daarna met de goede vorm.

In de sprints rekenen de Australiërs opnieuw op Dylan Groenewegen. De Nederlandse krachtpatser won in zijn carrière al vijf Tourritten, de laatste in 2022. Caleb Ewan, die de Giro voor zijn rekening nam, is er niet bij.

Michael Matthews is er na een jaar afwezigheid wél weer bij in Frankrijk. De polyvalente Australiër reed een uitstekend voorjaar, met een tweede plaats in Milaan-Sanremo en een elfde plek in de Ronde van Vlaanderen (na declassering).