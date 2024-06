Ploeg in vorm Uno-X maakt Tour-selectie bekend met speerpunten Cort en Kristoff

Met de Tour die voor de deur staat, is Uno-X het eerste team dat zijn 8 namen lost die aan de start zullen komen in Firenze. Het mag niet verbazen dat de selectie van de Noorse ploeg uitsluitend bestaat uit Scandinaviërs: 7 Noren en 1 Deen.

De afgelopen maand heeft Uno-X Pro Cycling Team getoond dat het in bloedvorm verkeert. Met overwinningen in de Heistse Pijl, de Brussels Cycling Classic en de eindoverwinning in de Ronde van België tonen ze dat ze klaar zijn voor de Tour de France.



De 8 namen die het in Frankrijk moeten doen zijn niet de minste: Jonas Abrahamsen, Søren Waerenskjold, Tobias Halland Johannessen, Johannes Kulset, Rasmus Tiller, Odd Christian Eiking, Alexander Kristoff en Magnus Cort maken deel uit van de selectie. Die laatste twee vormen de speerpunten. In de selectie is er geen plaats voor Andreas Leknessund, hij staat op de reservelijst.

Ouderdomsdeken Alexander Kristoff staat op zijn 36e voor zijn 11e Tour-deelname. De Noorse sprinter mocht dit seizoen al vier keer het zegegebaar maken. Hij won de Elfstedenronde, de Antwerp Port Epic, de Heistse Pijl en een rit in de Ronde van Noorwegen. In het verleden won hij al 4 etappes in de Tour.

De enige buitenlander in de selectie is Magnus Cort. De Deen won onlangs nog een etappe in de Dauphiné en schonk het ProTeam zo een eerste overwinning in de WorldTour. De 31-jarige Deen kaapte ook al 2 etappes weg in de Tour en 6 in de Vuelta.