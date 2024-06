Een restaurantbezoekje als extra opsteker: 3 positieve signalen voor de EK-match tegen Roemenië

vr 21 juni 2024 09:43

Wezen ze in 2022 nog met een beschuldigende vinger naar elkaar, dan vormen de Rode Duivels nu één front, zelfs na Slovakije. Of hoe een nederlaag een positiever gevoel kan achterlaten dan een overwinning, die de problemen verbloemt.

Stel, je mag het resultaat van de openingsmatch van de Rode Duivels tegen Slovakije veranderen in een overwinning. Hap je toe? Waarschijnlijk wel. Er zit wel een addertje onder het gras. De Belgen houden aan die zege hetzelfde gevoel over als na de openingsmatch tegen Canada op het WK in 2022. Een klein geheugensteuntje: de Rode Duivels werden 80 minuten weggespeeld, Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld stonden openlijk te ruziën op het veld en de internationale pers sabelde de Belgen neer als "wanhopig kwetsbaar". Hap je nog altijd toe? Waarschijnlijk niet. Het toont waarom Jan Vertonghen veel positiever was na een EK-nederlaag dan na een WK-overwinning. "Op het WK waren er veel meer twijfels", stelde hij dinsdag. 3 signalen waarom de Rode Duivels nu vooral met een opgeheven hoofd naar de tweede opdracht tegen Roemenië mogen toeleven.

1. Spelniveau

Na het WK-duel tegen Canada had zelfs eeuwige positivo Roberto Martinez moeite om door zijn roze bril naar de openingsmatch te kijken. Van een ondermaatse prestatie, zoals in 2022, was tegen Slovakije evenwel geen sprake. "Eigenlijk liep alles perfect - ik kan tegen het team weinig dingen zeggen die beter moesten", zei bondscoach Domenico Tedesco. Jan Vertonghen kon het beamen: "Ik zou me veel meer zorgen maken als het spel slecht was en als we geen kansen hadden gecreëerd."

Ik zou me veel meer zorgen maken als het spel slecht was en als we geen kansen hadden gecreëerd. Jan Vertonghen

Het pijnpunt: de kansen moeten wel worden afgemaakt. Sinds het doelpunt van Michy Batshuayi tegen Canada konden de Belgen al 47 grote kansen niet afmaken op een groot toernooi.

Toch zaait ook die statistiek geen twijfel. Vertonghen, Tedesco, Tielemans... Allemaal spraken ze hun rotsvaste vertrouwen uit in recordschutter Romelu Lukaku. "Hij zal alleen maar meer gemotiveerd zijn."

2. Groepssfeer

Eden Hazard: "Onze drie centrale verdedigers zijn niet de snelsten ter wereld." Kevin De Bruyne: "België is te oud om wereldkampioen te worden." Speelden de Rode Duivels op het WK in Qatar elkaar nog de zwartepiet toe, dan blijven de gelederen nu wel gesloten. "Ik zal niemand met een beschuldigende vinger wijzen", verzekerde Tedesco na Slovakije. De borstel die de bondscoach een jaar geleden door de selectie haalde, heeft ook de groepssfeer een opknapbeurt gegeven. "De groepssfeer is gewoon top", zei Yannick Carrasco al voor de start van het EK. "Iedereen blijft samen activiteiten doen, zoals gezelschapsspelletjes en kaarten. Niemand gaat naar zijn kamer." En die groepssfeer is niet aangetast na Slovakije, verzekerde sportief directeur Franky Vercauteren. Want wat deden de Rode Duivels woensdag met hun avondje vrij? Jawel, gezellig met de hele ploeg iets gaan eten buiten het hotel.

Soms zitten we nog een uur samen aan tafel na het eten. Arthur Theate

Eén van de grootste sfeermakers in de groep is overigens Amadou Onana. Misschien was het u al opgevallen in de filmpjes van de Belgische voetbalbond dat de middenvelder voor veel ambiance zorgt binnen de groep. Op het vliegtuig dolt hij met Orel Mangala, maar evengoed maakt hij grapjes over een trofee van aanvoerder Kevin De Bruyne. Schijnbaar probleemloos switcht Onana daarbij tussen al onze verschillende landstalen. "Amadou houdt ervan om voor sfeer te zorgen", bevestigt Arthur Theate. "Hij is er altijd voor anderen. Maar we komen allemaal goed overeen, hoor. Soms zitten we nog een uur samen aan tafel na het eten. Al was de sfeer misschien nóg beter als we gewonnen hadden tegen Slovakije."

3. Baken van hoop