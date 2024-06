Rode Duivels mogen in september niet tegen Israël spelen in Koning Boudewijnstadion

De stad Brussel heeft na "een zorgvuldige analyse" beslist dat de Nations League-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Israël niet kan plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion. "De humanitaire en veiligheidssituatie in Gaza maken het onmogelijk", klinkt het.

De Belgische voetbalbond had al besloten om voorlopig geen tickets beschikbaar te stellen voor de thuiswedstrijd tegen Israël in de Nations League op 6 september.

Nu grijpt ook de stad Brussel in. De Brusselse autoriteiten vinden het risico te groot, gezien de oorlog tussen Israël en Hamas, om de wedstrijd te laten plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion.

"Gezien de dramatische situatie in het Midden-Oosten acht het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel het onmogelijk om een zeer risicovolle wedstrijd op haar grondgebied te organiseren", klinkt het in een mededeling.

"Na een zorgvuldige en diepgaande analyse moeten we vaststellen dat een dergelijke wedstrijd in onze hoofdstad in deze bijzonder onrustige tijden ongetwijfeld zal leiden tot grote betogingen en tegendemonstraties"

"Daardoor zal de veiligheid van de toeschouwers, de spelers, de Brusselaars en onze politiediensten in het gedrang komen."

In februari speelde AA Gent ook al achter gesloten deuren tegen het Israëlische Maccabi Haifa, omdat de politiediensten vreesden voor ernstige rellen door de oorlog in Gaza.