Ooit visionaire ballenjongen, nu Turkse sensatie: het verhaal van magische (gedwongen) linkspoot Arda Güler

De wereld leerde dit seizoen zijn naam kennen door zijn transfer naar de Spaanse hoofdstad. Maar het 19-jarige toptalent liet al veel langer van zich spreken.

Voor zijn geweldige linkervoet moeten we zelfs terug naar de kleuterjaren van Arda. Gekneed door de wil van papa Güler moest hij als kind al alles met die linker doen. "We hadden geen enkele linkspoot in onze familie", zei vader Ümit daar later over.

"Daarom legde ik voetballen en ballonnen voor zijn linker, zodat hij die vaker zou gebruiken." Laat net die voet voor wonderlijke goals zorgen.