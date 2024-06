VIDEO - Dé goal van de openingsspeeldag? 19-jarige Arda Güler schildert Turkije op voorsprong met heerlijke trap

Ti ta tovenaar. Het 19-jarige wonderkind Arda Güler heeft alle Turkse monden doen openvallen in de EK-clash tegen Georgië. De groeibriljant van Real Madrid haalde zijn penseel 20 minuten voor tijd boven en schilderde het leer loepzuiver in de kruising. "Güler, Güler, Güler", rolde van de tribunes in Dortmund. Op sociale media reageerden ook Courtois, Özil en Batshuayi al. Bekijk het doelpunt hieronder.