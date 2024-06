Groepssfeer bij Rode Duivels niet aangetast, volgens Vercauteren: "We zoeken oplossingen, geen schuldigen"

wo 19 juni 2024 12:27

Terwijl de Rode Duivels genieten van een dagje vrijaf, is technisch directeur Franky Vercauteren wel druk in de weer met bondscoach Domenico Tedesco. Tegen Roemenië moet een resultaat volgen. "We mogen niet in het verleden blijven hangen."

Geen training, geen persconferenties. Om de hoofden van de Rode Duivels leeg te maken besloot bondscoach Domenico Tedesco om hen onverwacht een vrije dag te geven in Duitsland. Technisch directeur Franky Vercauteren mocht het komen uitleggen. "Ik denk dat een vrije dag welkom was voor fysiek, maar ook mentaal herstel", zegt hij. "Er was volgens de coach nood om de focus op iets anders te leggen dan voetbal." "Vandaag hebben ze geen verplichtingen, alleen Axel Witsel zal werken aan zijn revalidatie. Morgen verwachten we iedereen op het trainingsveld om de wedstrijd tegen Roemenië voor te bereiden." Met een fris hoofd. Vercauteren wil niet dat de spelers "in het verleden blijven hangen". "We kunnen niets meer veranderen aan de wedstrijd tegen Slovakije." "Extra druk? Die heb je nodig om te presteren op een hoog niveau. Ze moeten leren leven met druk."

Alle opties voor de Belgen liggen nog op tafel, maar voor groepswinst is een zege tegen Roemenië wel nodig. Wanneer zullen de Rode Duivels kunnen spreken over een geslaagd EK? "Als we zo ver mogelijk raken", stelt Vercauteren. "Als we verliezen van een betere ploeg en we hebben er alles aan gedaan, zal je over een geslaagd toernooi kunnen spreken." "Maar we beginnen aan een toernooi om te winnen. De realiteit zal uitwijzen tot waar dat is. Uiteraard verwachten we wel voorbij de groepsfase te raken. Anders zijn we helemaal niet tevreden."

Geluk van de dag

De analyse van de openingsmatch tegen Slovakije stond gisteren al op de planning. "Ik denk dat er een heel aantal zaken goed tot heel goed waren", aldus Vercauteren. "Er waren ook nog werkpunten, maar die kunnen verbeterd worden. De tegengoal kunnen we vermijden. En als we de kansen afmaken, is het ook anders. Het kon anders uitdraaien. Daar ontbrak misschien het geluk van de dag." "We hebben niet alleen besproken wat niet goed was. Ook wat wel goed was, wat anders moest ... We zoeken niet naar schuldigen, we zoeken naar oplossingen." De groepssfeer is dan ook niet aangetast, volgens Vercauteren. "Iedereen was ontgoocheld, maar de groep heeft goed gereageerd."

Vercauteren praat regelmatig met Tedesco. Hij moet er dan ook voor zorgen "dat de spelers, trainer en staf in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken". Reikt hij ook tactische oplossingen aan voor de problemen tegen Slovakije? "We zijn er niet altijd in geslaagd om Kevin De Bruyne vrij te spelen. Dat is ook de verdienste van de tegenstander. Hoe we dat oplossen, zullen we de komende dagen zien." "De verdedigende driehoek op het middenveld? Je kan alles in vraag stellen. Bij plan A zeggen mensen dat plan B beter was, en omgekeerd. Achteraf kan je altijd commentaar geven, maar er was ook veel goed."

Kwaliteit boven kwantiteit