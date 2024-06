Amerikaanse Regan Smith breekt wereldrecord op 100 meter rugslag

Regan Smith (22) heeft het wereldrecord op de 100 meter rugslag verbeterd. Dat deed ze op de Amerikaanse zwemtrials voor de Olympische Spelen. Smith was 20 honderdsten sneller dan het vorige wereldrecord op naam van de Australische Kaylee McKeown.

De nieuwe wereldrecordtijd van de Amerikaanse Regan Smith is 57"13. Dat is 2 tienden sneller dan de 57"33 van Kaylee McKeown in oktober vorig jaar.

Met haar prestatie in Los Angeles zet het natuurtalent - op 17-jarige leeftijd zette ze al een wereldrecord neer - haar ambities op een gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs kracht bij. In Tokio werd Smith derde.