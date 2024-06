"Hij heeft kwartier te vroeg met zijn auto gereden": het opvallende verhaal achter niet-selectie van Puertas voor Zwitserland

do 20 juni 2024 09:05

Het heeft geen zin om naar Cameron Puertas te zoeken op dit EK. De middenvelder van Union is niet opgeroepen voor Zwitserland. Maar niet omdat hij te weinig bevonden is, wél door een ongepast autoritje. "En de wet in Zwitserland is iets lastiger dan hier, hé", doet zijn Union-ploegmakker Charles Vanhoutte het verhaal.

Hans Vanaken of Cameron Puertas? Wie dit seizoen nu de beste middenvelder van de Belgische competitie was, is voor discussie vatbaar.

En toch staat geen van beide op dit EK.

Waarom de man van Club Brugge er niet bij is, weten we inmiddels. Maar het verhaal achter de niet-selectie van Puertas is toch net iets opvallender.

"Hij heeft nochtans zijn plaats in deze Zwitserse kern", vertelt zijn Union-ploegmakker Charles Vanhoutte in onze studio.

De T2 van Zwitserland heeft contact opgenomen, maar de hogere instanties moesten hem gratie verlenen. Charles Vanhoutte