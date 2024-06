Zwitserland geraakt niet voorbij Schotland, maar neemt toch stevige optie op volgende ronde

Recordavond voor Xherdan Shaqiri. Dankzij zijn heerlijke treffer is hij nu de enige Europese speler die op de laatste drie EK's én WK's raak trof. Shaqiri is sinds vandaag ook de eerste speler die op 7 (!) EK/WK-eindrondes in actie kwam voor Zwitserland.

Manuel Akanji speelde niet alleen in de slotfase een cruciale rol voor Zwitserland. Hij was doorlopend een baken van rust in de Zwitserse defensie én excelleerde ook in de opbouw met een uitstekende passing.

Na de blamage in de EK-opener tegen Duitsland had Schotland wat recht te zetten. Met veel strijd en inzet schoten de Schotten uitstekend uit de startblokken tegen Zwitserland. Die felle start leverde na nog geen kwartier met wat meeval een vroege treffer op.



Na een snelle counter legde McGregor de bal achteruit op McTominay en die pakte uit met een matige trap. Geen probleem voor Sommer leek het, maar Schär zette ongelukkig zijn voet tegen de bal en plots stond Schotland op voorsprong.



Zwitserland raakt niet in zijn ritme, maar kwam dankzij een dramatische actie van Ralston uit het niks langszij. Shaqiri kreeg de bal zomaar cadeau, maar deed er dan wel iets ongelofelijk moois mee. Van net buiten de zestien krulde hij de gelijkmaker onhoudbaar in de kruising.



Even leken de Schotten de controle kwijt. Gunn had een prima redding nodig om Ndoye het scoren te beletten en kort voor de rust moest de doelman opnieuw zijn kunnen tonen op een strak schot van Xhaka. Tussendoor had ook collega Sommer de handen vol met een poging van Adams.