Dé toernooispeler bij uitstek? Met pareltje tegen Schotland zet Xherdan Shaqiri opmerkelijk record op zijn naam

"Het is zo iemand die een half uur lang alles verkeerd kan doen, maar dan met één geniaal moment het verschil kan maken", zag ook Franky Van der Elst in onze studio.

Een échte verrassing kun je het eigenlijk niet meer noemen.

Het Zwitserse "Jerommeke" leeft sinds jaar en dag in het collectieve geheugen als een échte toernooispeler. Vandaag heeft hij die status dus nogmaals bewezen.





Neem zelf maar even de proef op de som: wanneer je Shaqiri voor de geest probeert te halen, zie je hem dan voor je in een truitje van Lyon, Liverpool, Inter, Bayern, Basel of het nationale shirt van Zwitserland?



De kans dat het het laatste is, is groot. Shaqiri is nu eenmaal een man van grote momenten en staat garant voor goals op internationale toernooien.



Op het WK 2014, het EK 2016, het WK 2018, het EK 2020, het WK 2022 en nu dus ook op EURO 2024. Het is al het zesde toernooi op een rij dat hij trefzeker is voor Zwitserland.

En zo is hij voorlopig de enige speler die zowel op de laatste 3 EK's als de laatste 3 WK's op het scorebord stond.



Een straf record dat vooral herinnerd zal worden door die ene magistrale omhaal tegen Polen tijdens het EK van 2016. (bekijk hieronder)



Of krijgen we de volgende dagen toch nog een nieuw hoogtepunt?