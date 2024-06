Het "wondermiddel" dat na de koers nu ook het voetbal verovert: waarom zweren sporters bij augurkensap?

wo 19 juni 2024 06:14

Alle procentjes helpen. In het slot van de wedstrijd tegen Servië kreeg Engeland-verdediger Kieran Trippier plots een flesje toegestopt. De inhoud? Een middeltje dat ze ook in het wielrennen en tennis kennen: geconcentreerd augurkensap. Maar wat zijn de voordelen precies?

Door een veelvoud aan camera's ontsnapt er tegenwoordig niks meer aan het oog van oplettende kijkers.

In de slotfase van Engeland - Servië stelden velen zich de vraag wat Engeland-sneltrein Kieran Trippier toegestopt kreeg door de bondsdokter toen hij in de slotfase van de partij last begon te krijgen van krampen. Een mysterie in flesjesvorm.



De inhoud zou een dag later onthuld worden door de Britse BBC: geconcentreerd augurkensap.



Dat klinkt vreemd, maar in de sportwereld schrikken daar nog weinigen van op. Het middeltje wordt al jaren gebruikt in het wielrennen en ook in het tennis is het een populair redmiddel - tijdens Roland Garros steunde winnaar Carlos Alcaraz er steevast op.

Extreem zuur

Maar wat is het effect van dat augurkensap nu precies?

"Het wordt eigenlijk gebruikt om spierkrampen te verminderen of weg te krijgen", legt Jana Camphens - sportdiëtiste bij Anderlecht en Intermarché-Wanty uit.

"Er is nog niet heel veel wetenschap rond, maar door de superhoge zuurtegraad gaat het sap inwerken op de neuronen. Er wordt een reflex opgewekt in de hersenen via de zenuwen. Daardoor gaan de spieren even relaxen. Het is eigenlijk een soort noodoplossing van het lichaam om te reageren op het zuur." Volgens onderzoek zou het drinken van augurkensap krampen 40% sneller doen stoppen dan gewoon water.

Topsporters gieten wel niet zomaar het sap van een pot augurken naar binnen - het gaat om geconcentreerde varianten. Op het internet betaal je voor 12 'augurken-capsules' zo'n 33 euro.

Het is een oplossing die ze in het wielrennen al jaren kennen, omdat daar veel langer op de effecten van voeding gefocust wordt. Jana Camphens