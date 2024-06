Deze 16 Red Panthers, zonder Versavel en D'Hooghe, gaan in Parijs op zoek naar olympisch eremetaal

Met Alix Gerniers, Barbara Nelen en Judith Vandermeiren heeft bondscoach Raoul Ehren drie speelsters opgeroepen die er 12 jaar geleden op de Spelen in Londen ook al bij waren.



Aisling D'Hooghe had daar een klavertjevier van kunnen maken, maar in doel geeft Ehren de voorkeur aan Antwerp-speelster Elodie Picard. D'Hooghe is wel reserve.



In vergelijking met het EK hockey van vorig jaar, waar België zilver behaalde, is Ambre Ballenghien (de topschutter van de competitie) er nu wel bij. Emily White was lange tijd onzeker door een kruisbandblessure, maar ze is net op tijd fit geraakt.

Meest opvallende afwezigen, naast D'Hooghe, zijn vaste waarde Louise Versavel en groot talent Astrid Bonami.