Sacha Coenen triomfeert nu ook in Italië en zorgt voor 7e Belgische zege op rij in de MX2

Het blijft Belgische overwinningen regenen in de MX2-klasse van de motorcross. Net zoals vorige week in Letland schoot Sacha Coenen (KTM) ook in Italië de hoofdvogel af. Het is ondertussen de zevende Belgische zege op rij dit seizoen.

Na zijn overwinning van vorige week in Letland stond de 17-jarige Sacha Coenen vol vertrouwen aan de start op het circuit van Maggiora.



Toch moest de jonge Belg zich in de eerste manche tevreden stellen met een vierde plek.



Liam Everts (KTM) profiteerde optimaal van zijn goede kwalificatierace en haalde het voor de Duitser Simon Längenfelder (Gasgas) en de Italiaanse wereldkampioen Andrea Adamo (KTM). WK-leider Kay de Wolf eindigde op P7, Lucas Coenen pas op P10.



Terwijl de regen in de eerste manche nog voor een zware ondergrond had gezorgd, was daar door de zon in de tweede manche geen sprake meer van.



In die tweede reeks was Sacha Coenen meteen goed weg. Broer Lucas, wilcard-rijder Valerio Lata en Andrea Adamo volgden in zijn zog.



Sacha hield uiteindelijk stand na een hevige strijd met broer Lucas, terwijl Liam Everts als 4e een plekje te kort kwam om de zege veilig te stellen. Een verrassende Valerio Lata mocht bij zijn eerste wedstrijd in de MX2 meteen op het podium.



In de WK-stand blijven Sacha Coenen en Liam Everts vierde en achtste, terwijl Lucas Coenen de Duitser Simon Längenfelder over zich ziet springen naar plek 2.