VIDEO - "Het lijkt wel een scène van FC De Kampioenen": verwarring alom in Spanje-Kroatië na bizarre strafschopfase

Minuut 75 in de wedstrijd tussen Spanje en Kroatië: Rodri schampt Petkovic - na een dwaling van zijn doelman Unai Simon - en ontneemt hem zo een gouden kans op een eerredder.



Althans, de Kroatische spits kiest er zelf voor om na het lichte contact een schwalbe te ensceneren in plaats van de bal op twee meter van een lege goal binnen te trappen.



"Het lijkt wel een scène van FC De Kampioenen", krabt analist Wesley Sonck zich in de haren in onze studio. "Speel toch gewoon door en trap die bal binnen. Er is echt nauwelijks contact. Hij streelt hem een beetje. Van mij moest het zelfs geen strafschop zijn."