BAS hakt de knoop door: Anderlecht-Racing Genk wordt NIET herspeeld

Een gevaarlijk precedent vermeden. De JPL-wedstrijd van 23 december tussen Anderlecht en Racing Genk moet dan toch niet herspeeld worden. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport dinsdag beslist. Tegen de uitspraak is in principe geen beroep meer mogelijk.

In de stand blijft ook alles zoals het is. Anderlecht mag zijn 3 punten van 23 december behouden en blijft zo op 8 punten van leider Union. Genk blijft voorlopig op de 6e plaats en blijft daarmee ook verwikkelend in een spannende strijd voor de Champions' Play-offs.

Maar in dat geval dreigt een lange rechtsgang die mogelijk niet afgehandeld zal zijn voor het einde van de reguliere competitie en de start van de play-offs. De slotspeeldag van de JPL is 17 maart.

Tegen die uitspraak is in principe geen beroep mogelijk, tenzij bij een burgerlijke rechtbank.

We spoelen nog even terug naar 23 december 2023: Anderlecht wint de topper tegen Racing Genk met 2-1, maar bij de bezoekers is het ongenoegen groot.

Na een gemiste strafschop van Heynen had Sor gescoord in de rebound, maar die was te vroeg in de zestien gelopen. En dus oordeelde ref Nathan Verboomen dat de penalty hernomen moest worden.

Maar na protest van Anderlecht - hoezo mag Genk een penalty hernemen als het zelf in de fout gaat? - wijzigen scheidsrechter Verboomen en VAR-ref Nathan Verboomen hun beslissing: vrije trap voor Anderlecht.

Dat stuit dan weer op onbegrip bij Genk, want op de beelden is te zien hoe ook Yari Verschaeren te vroeg in het strafschopgebied stond. En dus vinden ze bij Genk dat hen een penalty ontnomen is. Een oordeel waar het Refereen Department zich bij aansluit.

Genk tekent protest aan en krijgt gelijk van de Disciplinaire Raad van het Voetbal: de wedstrijd moet herspeeld worden wegens een fout tegen het reglement.

Dat is dan weer niet naar de zin van Anderlecht, dat op zijn beurt in beroep gaat bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). En met succes, want dat BAS heeft vandaag geoordeeld dat de match niet herspeeld hoeft te worden.