Alle ogen op het BAS: Belgisch voetbal kijkt met grote belangstelling naar uitkomst penaltygate

De zaak rond de penaltyklucht in Anderlecht - Racing Genk heeft (eindelijk) zijn laatste groene tafel bereikt. Vrijdagmiddag om 14.30 uur zal het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de verschillende partijen horen en begin volgende week dan definitief uitsluitsel geven of het duel opnieuw gespeeld moet worden.

Nu zijn alle ogen dus op het BAS gericht.



Dat Arbitragehof bestaat uit een pool van juristen die onderlegd zijn in het begrijpen en interpreteren van reglementen. Concreet zullen drie 'arbiters' zetelen en later dus een uitspraak doen en motiveren.



In principe kiezen de twee partijen ieder een arbiter en duidt het BAS een voorzitter aan. Het bijzondere morgen is dat hetzelfde college zich ook zal buigen over de klacht van Club Brugge over de (onterecht) afgekeurde goal van Igor Thiago tegen KV Mechelen.