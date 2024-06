Spanje wervelt met 3-0 voorbij ongelukkig Kroatië, hoofdrol voor 16-jarige Yamal

Spanje - Kroatië in een notendop:

Sleutelmoment Een half uur duurde het voor Spanje de kranige Kroaten kon verschalken, maar eens de ban gebroken ging het rap. Morata en Fabian Ruiz deelden in 2 minuten tijd een ferme mokerslag uit aan hun tegenstander.

Man van de wedstrijd Fabian Ruiz zette zelf Morata op weg naar het openingsdoelpunt. Twee minuten later rondde hij de zelf opgezette aanval in eigen persoon af. Met kapjes en draaibewegingen maakte hij zich vrij om knap de 2-0 te scoren.

Opvallend Lamine Yamal is de jongste speler ooit op een EK. Met zijn 16 jaar, 11 maanden en 3 dagen passeert de jonge groeibriljant van Barcelona de Pool Kozloswki die bijna 18 jaar was. In zijn eerste wedstrijd op een EK levert hij meteen al een assist af. Daarmee is hij de jongste assistgever. Op de titel van jongste doelpuntenmaker is het nog even wachten, al was hij er vandaag wel dichtbij.

Opvallend (2) Ook al wordt hij vaak in eigen land met kritiek onthaalt, Alvaro Morata schiet zichzelf wel de Spaanse geschiedenisboeken in: hij is de eerste Spanjaard die op 3 EK's kan scoren. Met zijn 7 doelpunten, moet hij in de EK-topschutterstand enkel Cristiano Ronaldo (14) en Michel Platini (9) voor zich dulden.