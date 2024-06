Tragisch nieuws uit Montenegro: Sarkic, die in doel stond tegen Duivels, overleden op 26-jarige leeftijd

Vorige week woensdag stond hij nog in doel voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Rode Duivels, vandaag is Matija Sarkic overleden nadat hij onwel werd. De nog maar 26-jarige doelman van Millwall was een jeugdproduct van Anderlecht.

Om 6.30 uur deze ochtend belden vrienden van Matija Sarkic naar de hulpdiensten omdat de doelman onwel was geworden in zijn appartement.

De doelman werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar op 26-jarige leeftijd.

Vorige week stond de keeper van Montenegro nog tussen de palen tegen België. Hij werd er Man van de Match, omdat hij de Rode Duivels met enkele goede saves op 2-0 hield.

Sarkic was in de begindagen van zijn carrière een jeugdproduct van Anderlecht. Na zijn vertrek in 2015 kwam hij onder meer in actie voor Aston Villa, Wolves, Birmingham City, Stoke City en Millwall. Ook zijn broer zorgt voor een extra Belgische link, hij speelt bij Overijse.