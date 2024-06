Kevin Campbell (54), ex-spits van Arsenal en Everton, overleden na korte ziekte

De voetbalwereld is in rouw door het overlijden van de goedlachse Kevin Campbell.



Campbell debuteerde bij Arsenal in 1988 in de toenmalige First Division, de voorloper van de Premier League. De aanvaller scoorde uiteindelijk 55 doelpunten in 210 wedstrijden en pakte in 1991 de titel met de Gunners. Drie jaar later volgde de Europabeker voor Bekerwinnaars na een finale tegen Parma.



Vervolgens belandde Campbell via Nottingham Forest en Trabzonspor in 1999 bij Everton. Daar scoorde de Engelsman uiteindelijk nog 50 keer in 160 wedstrijden.



In 2007 hing Campbell, toen bij Cardiff City, zijn schoenen aan de haak, waarna hij zich tot een charismatisch tv-pundit profileerde.



"Kevin was geliefd bij iedereen binnen de club. Al onze gedachten zijn bij zijn vrienden en familie in deze moeilijke tijd", schrijft Arsenal op X.



Bij Everton wordt Campbell dan weer omschreven als "een echte held van Goodison Park en een icoon van het Engelse spel", maar ook als "een ongelofelijke persoon, zoals iedereen wel zal weten die hem heeft ontmoet".