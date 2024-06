Charles De Ketelaere deelt heuglijk nieuws op persconferentie Rode Duivels: "Ik blijf bij Atalanta"

Net voor de aftrap van het EK is de kogel door de kerk voor Charles De Ketelaere. Op de persconferentie van de Rode Duivels bevestigde hij dat hij ook komend jaar bij Atalanta zal spelen. "Als je de kans hebt om bij AC Milan te spelen, is dat mooi. Maar in mijn positie was het gewoon best om bij Atalanta te blijven."

Met een gerust gevoel en zekerheid over zijn toekomst trekt Charles De Ketelaere het EK in.

De Rode Duivel bevestigde vandaag op de persconferentie van de nationale ploeg wat al langer in de lucht hing: hij speelt ook komend seizoen in het blauw en zwart van Atalanta.

"Ik voel me daar goed en ben blij dat alles nu achter de rug is", was de eerste reactie van de Bruggeling. "De deadline was 14 juni, dus ik wist wat het ging worden voor het EK."

Dat betekent dus ook dat CDK straks niet terugkeert naar Milaan. "Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om terug te keren bij AC Milan? Het blijft een mooie ploeg."

"Als je kans hebt om daar te spelen, is dat mooi. Maar in mijn positie was het gewoon best om verder te gaan bij Atalanta. Zeker na wat we bereikt hebben afgelopen jaar (winst in de Europa League, red.). En we kunnen nog mooie dingen bereiken in de komende jaren."

Na een - weliswaar straf - inloopjaar is De Ketelaere binnenkort helemaal klaar voor een topseizoen. "Alles gebeurt in een hoger tempo in de Serie A. Ik had wat tijd nodig, maar voel nu dat ik in Italië kan wat ik in België op een lager tempo kon", besluit de West-Vlaming.