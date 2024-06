Coach Edin Terzic verlaat verrassend Dortmund: "Clubleiding wil veranderen, dan doen ze dat best met nieuwe man"

Terzic is een echte Dortmund-man. De Duitse ex-aanvaller met Bosnische roots is fan van de club sinds zijn 9e, was er van 2010 tot 2013 jeugdcoach en begon in 2018 in de A-staf als video-analist.



Hij was interim-coach voor Lucien Favre en pakte zo in 2021 de Duitse beker. Daarna werd hij technisch directeur en sinds 2022 was hij hoofdcoach.



"Lieve Borussen en Borussinnen", opende hij zijn boodschap in een filmpje op de sociale media van de club. "Het is niet makkelijk om de juiste woorden te vinden, het valt me ook zwaar, maar ik zal de club verlaten."



"14 jaar geleden tekende ik hier mijn eerste contract. Op een korte onderbreking na heb ik hier 9 jaar mijn droom kunnen beleven. Het waren onvergetelijke jaren en een ongelooflijke reis."



Vorig seizoen greep Borussia Dortmund maar net naast de landstitel. Dit seizoen liep het in eigen land minder goed (5e), maar bereikte de Duitse Ruhr-club de finale van de Champions League. Daarin was het beter dan Real, maar verloor het met 2-0.