Deen Brian Priske is eerste buitenlandse trainer van Feyenoord in 33 jaar

Brian Priske, die als speler onder meer de kleuren van Racing Genk en Club Brugge verdedigde, is pas 5 jaar hoofdtrainer. De Deen leidde afgelopen seizoen de Tsjechische topclub Sparta Praag voor het tweede jaar op rij naar de landstitel.

Voor zijn periode bij Sparta Praag was Priske in ons land coach van Antwerp. Daarvoor was hij in eigen land trainer bij Midtjylland, waarmee hij in 2020 kampioen werd.

De 47-jarige Priske heeft bij Feyenoord een contract voor 3 seizoenen ondertekend. Hij is in Rotterdam de eerste buitenlandse coach in 33 jaar, toen de Zweed Gunder Bengtsson aan het roer stond van Feyenoord.

Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur van Feyenoord, noemt Priske "de logische en dus beste keuze".

"Bij meerdere clubs heeft hij immers al aangetoond dat hij spelers beter maakt, het aanvallende voetbal voorstaat dat de mensen in De Kuip graag zien en daarmee ook resultaten behaalt", klinkt het verder. "Een prettige bijkomstigheid is dat hij de Nederlandse taal machtig is."