Bob Peeters wordt general manager van SK Beveren: "Eerste taak is aanstellen van trainer"

SK Beveren heeft een oude bekende teruggehaald om "de sportieve lijnen uit te zetten": Bob Peeters (50) gaat op de Freethiel aan de slag als General Manager. "Hij is de ideale persoon voor het uittekenen van een duurzame langetermijnvisie bij onze club", klinkt het.

Voor Bob Peeters is de Freethiel geen onbekend terrein. Hij was er in 2013-2014 al een poosje aan de slag en kon Beveren behoeden voor de toenmalige Play-off III.

Peeters heeft sindsdien een uitgebreid en divers cv uitgebouwd als coach, nu zet hij in Oost-Vlaanderen een opvallende stap.

Bij de tweedeklasser wordt Peeters General Manager. "Hij zal de komende twee seizoenen de krijtlijnen van het sportieve project uittekenen", schrijft Beveren. "Zijn eerste taak wordt het aanduiden van een trainer en de samenstelling van de sportieve staf."

"Bob zal voor de staf als klankbord fungeren en hen met zijn rijke ervaring als coach actief ondersteunen in de opvolging en ontwikkeling van spelers. Ook zal hij verantwoordelijk zijn voor het rekruteringsbeleid van de club, waarbij de focus sterker dan in het recente verleden zal komen te liggen op het opleiden, aantrekken en ontwikkelen van jonge talenten."

"In lijn met die focus zal Peeters niet alleen verantwoordelijk zijn voor het eerste elftal, maar zal hij ook de jeugdwerking van nabij opvolgen. Het doel is om de bestaande structuur op deze manier van een nieuwe impuls te voorzien en de ontwikkeling en doorstroming van lokale talenten naar het eerste elftal te stimuleren."