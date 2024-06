De favorieten voor de Tour (3): dwingt Primoz Roglic nog een matchbal af?

Kan hij zijn naam op zijn 34e toch nog op de erelijst zetten? Primoz Roglic jaagt al enkele jaren op eindwinst in de Tour de France en heeft bij Bora-Hansgrohe een nieuwe start gemaakt. Eentje die zoals gewoonlijk gepaard gaat met vallen en opstaan. Kan de Sloveen dit jaar in Nice eindelijk de trilogie vervolledigen?

In het gele verhaal zou hij altijd tweede viool moeten spelen na Jonas Vingegaard en vorig jaar was zelfs eindwinst in de Vuelta als aalmoes uitgesloten.

Uitgerekend in het jaar nadat Primoz Roglic zijn thuis had achtergelaten om voluit zijn eigen kans te mogen gaan, had hij in zijn veilige en bekende cocon misschien wel de A-lister voor deze Tour kunnen worden.

Zijn 10e plaats was het slechtste resultaat in een rittenkoers in járen. “Ik moet nog een beetje wennen aan alles”, haalde de immer stoïcijnse Roglic de schouders begin dit seizoen laconiek op.

Teleurstellend is niet te zacht uitgedrukt om de wittebroodsweken van Roglic bij zijn nieuwe broodheer te omschrijven. In Parijs-Nice kwam de kopman er gewoonweg niet aan te pas.

Twee keer was Roglic het slachtoffer van een crash. “Ik ben al blij dat ik in de tijdrit niet gevallen ben”, maakte hij er zelf een running gag van. Maar bij de eerste aankomst bergop stond ijzervreter Roglic wel te glimlachen op het podium.

Ook de aanzet in de Dauphiné was voorspoedig, tot Roglic zijn eeuwig manco weer overvloedig zag opduiken. Heelhuids aan de finish geraken, het is een uitdaging die Roglic elke dag moet aangaan.

Mochten er intern vraagtekens bestaan hebben over waar Roglic nu exact staat in zijn gele queeste, dan kregen die in de Dauphiné een (gedeeltelijk) antwoord.

Het moet best frustrerend zijn voor de veeleisende Roglic, die voortdurend meedenkt tot in de kleinste details. Vraag maar aan ex-baas Merijn Zeeman, die vertelde hoe Roglic' "hersenpan maar blijft malen".

Jai Hindley en vooral Aleksander Vlasov rolden de rode loper uit. De Rus plant dan toch niet altijd een mes in de rug en lijkt zich dus te schikken in een rol als meesterknecht.

Zijn tere schouder baarde hem dan wel zorgen, over de ploegprestatie was de kopman helemaal in zijn nopjes. Er is sprake van chemie.

Al zal de slotetappe van de Dauphiné de kapitaalkrachtige ploeg toch weer op de roetsjbaan gezet hebben. Eerlijk: het tegendeel zou ons verbaasd hebben. Het leven zoals het is bij Rogla: sluit het onverwachte niet uit.

Geheel tegen de verwachtingen in toonde Roglic er zich toch nog kwetsbaar. Met zijn betonnen hoofd trok hij evenwel aan het langste eind.

Hoewel zijn medisch bulletin in het Baskenland nog vrij beperkt oogde, was de schade niet oppervlakkig. Ook Roglic heeft een achterstand moeten wegpoetsen. Vraag is of zijn basis breed genoeg is om het uit te zingen tot in Nice, zeker als de opeenstapeling van inspanningen zou beginnen te wegen.

Het typeert Roglic volmondig: een vleugje drama is nooit ver uit de buurt. Atypische plotwendingen mag je nooit uitsluiten, maar keer op keer staat hij op. Leading by example.