Tess Elst verklapt 5 uitslagen van haar EK-pronostiek: "Oranje zal Frankrijk doen schrikken"

Klaar voor het voetbalfeest van het jaar? Dan doe je hopelijk ook mee met de Sporza EK-pronostiek om de beleving nog wat extra de hoogte in te jagen. Als vrijblijvende tip laten we enkele bekende gezichten 5 uitslagen uit hun pronostiek verklappen. Vandaag: sportanker Tess Elst.

"De Duitsers zullen in eigen land, in de openingsmatch, meteen goed willen beginnen. Zeker tegen de zwakste ploeg uit poule A. De Schotten hebben geen echte, goeie spits, dus daarom ook de 0 achter hun naam."

"In onze eerste match vrees ik dat de vernieuwde Duivels zich eerst nog gaan laten verrassen, zo wordt het 0-1. Maar daarna nemen we het heft in handen en overklassen De Bruyne en Lukaku toch nog de Slovaken."